Меган Дюамель возмутилась судейством в танцах на льду на турнирах в Гренобле и Варшаве

Олимпийская чемпионка в команде, двукратная чемпионка мира в парном катании канадская фигуристка Меган Дюамель выразила недоумение по поводу некоторых оценок танцевальных дуэтов в ритм-танце на двух параллельно идущих турнирах – этапе Гран-при во Франции и Кубке Варшавы.
Лидеры соревнований в Польше россияне Диана Дэвис и Глеб Смолкин, которые в этом сезоне дебютирую во взрослых турнирах, получили за свой ритм-танец 81,30 балла, что всего на 0,05 балла ниже оценки канадского дуэта Пайпер Джиллс / Поль Пуарье, занимающего второе место на этапе Гран-при. Более того, соотечественников Александру Степанову и Ивана Букина вчерашние юниоры и вовсе обыграли. Степанова и Букин в Гренобле получили за ритм-танец лишь 79,89 балла.
«Хотелось бы мне посидеть с некоторыми судьями и послушать, как они мне объяснят эти оценки», — написала Дюамель на своей странице в «Твиттере».
- 19 ноября 2021
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