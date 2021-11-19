Бойкова и Козловский оценили выступление на этапе Гран-при во Франции

Российский фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в спортивной паре с Александрой Бойковой, оценил прокат короткой программы на этапе Гран-при в Гренобле (Франция).
Бойкова и Козловский, несмотря на небольшую ошибку при приземлении с тройного сальхова, уверенно лидируют после короткой программы, опережая соотечественников Юлию Артемьеву и Михаила Назарычева на 4 балла. Ранее Бойкова и Козловский выступали на этапе Гран-при в США и заняли третье место.
«Я могу сказать, что за период с нашего первого этапа до второго мы проделали хорошую работу. Наша программа сегодня выглядела целостной. Как мне кажется, там удалось передать непростые образы чёрного лебедя в нашей сегодняшней интерпретации. Мы рады, что судьи оценили нашу работу по достоинству» — сказал Козловский на пресс-конференции.
«Начнём с того, что это великая музыка. И она с Димой нам близка хотя бы только потому, что мы родились оба в культурной столице, в Санкт-Петербурге. Именно поэтому эта великая музыка течёт в нашей крови, так сказать, и мы понимаем её, чувствуем лучше. От этого она нам ближе и нам её проще передать. И, конечно, когда ты её слышишь на льду, особенно с хорошими колонками, то ты слышишь каждую нотку, которая пробирает тебя до глубины души. И это прекрасно. Именно это нам и помогает», — добавила Бойкова.
«Я хочу сказать, что эта музыка — определённый вызов для нас, поскольку в этой программе у нас есть абсолютно конкретные, понятные и целостные образы, которые мы должны передать. То есть это не просто программа о чём-то, о какой-то абстрактной истории как у нас была программа My Way, например. Там была очень красивая абстрактная программа. У нас не было какой-то чёткой направленности нашей идеи. В этой же музыке у нас есть образы, которые мы должны передать. Образы непонятные, двоякие. И давно у нас такого не было. Сейчас от старта к старту мы открываем нашу программу по-новому», — сказал Козловский.
- 19 ноября 2021
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