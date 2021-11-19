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Козловский: история Савченко является одной из самых громких историй упорства и характера

Козловский: история Савченко является одной из самых громких историй упорства и характера
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Чемпионы Европы – 2020 в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский высказались о возможном дебюте на Олимпийских играх -2022 в Пекине.

«Мы пока что не выступали на Олимпийских играх, и я искренне надеюсь, что у нас будет своя собственная история на этом особенном турнире для каждого. Но как спортсмен, как зритель я могу сказать, что я люблю наблюдать непростые, сложные истории, которые заканчиваются громкими победами. Что касается парного катания, то, бесспорно, история Алёны Савченко является одной из самых громких историй упорства, характера. Победа Алёны и Бруно на Олимпийских играх 2018 года — для меня это особые эмоции и впечатления», — сказал Козловский на пресс-конференции.

«Мне безумно понравились Олимпийские игры, которые проводились у нас в Сочи в 2014 году. И мне тогда запомнилась и короткая, и произвольная программа Максима Транькова и Татьяны Волосожар. Для меня они были и остаются одной из пар, на которые стоит равняться. Ну и, конечно же, меня восхищает убийственный характер Алёны Савченко, которая доказала всем, а в первую очередь самой себе, что всё возможно, если ты этого очень хочешь», — сказала Бойкова.

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