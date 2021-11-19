Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фигурист Пётр Гуменник завоевал бронзу Кубка Варшавы

Фигурист Пётр Гуменник завоевал бронзу Кубка Варшавы
Комментарии

Японский фигурист Сота Ямамото стал победителем турнира серии «челленджер» Кубок Варшавы в мужском одиночном катании. Второе место занял итальянец Даниэль Грассль. Всего 0,05 балла уступил ему по сумме двух программ россиянин Пётр Гуменник, ставший бронзовым призёром соревнований.

Отметим, Грассль в произвольной программе уступил только канадцу Уэсли Чиу, а Гуменник стал четвёртым, пропустив на третью строчку Ямамото.

Остальные россияне выступили менее успешно. Алексей Ерохов занял восьмое место, а Илья Яблоков — 15-е.

Фигурное катание. Кубок Варшавы. Польша
Мужчины

1. Сота Ямамото (Япония) – 247,65.
2. Даниэль Грассль (Италия) – 242,96.
3. Пётр Гуменник (Россия) – 242,91.
...8. Алексей Ерохов (Россия) – 212,54.
...15. Илья Яблоков (Россия) – 198,09.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021