Фигурист Пётр Гуменник завоевал бронзу Кубка Варшавы

Японский фигурист Сота Ямамото стал победителем турнира серии «челленджер» Кубок Варшавы в мужском одиночном катании. Второе место занял итальянец Даниэль Грассль. Всего 0,05 балла уступил ему по сумме двух программ россиянин Пётр Гуменник, ставший бронзовым призёром соревнований.

Отметим, Грассль в произвольной программе уступил только канадцу Уэсли Чиу, а Гуменник стал четвёртым, пропустив на третью строчку Ямамото.

Остальные россияне выступили менее успешно. Алексей Ерохов занял восьмое место, а Илья Яблоков — 15-е.

Фигурное катание. Кубок Варшавы. Польша

Мужчины

1. Сота Ямамото (Япония) – 247,65.

2. Даниэль Грассль (Италия) – 242,96.

3. Пётр Гуменник (Россия) – 242,91.

...8. Алексей Ерохов (Россия) – 212,54.

...15. Илья Яблоков (Россия) – 198,09.