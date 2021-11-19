Фигурист Пётр Гуменник завоевал бронзу Кубка Варшавы

Японский фигурист Сота Ямамото стал победителем турнира серии «челленджер» Кубок Варшавы в мужском одиночном катании. Второе место занял итальянец Даниэль Грассль. Всего 0,05 балла уступил ему по сумме двух программ россиянин Пётр Гуменник, ставший бронзовым призёром соревнований.
Отметим, Грассль в произвольной программе уступил только канадцу Уэсли Чиу, а Гуменник стал четвёртым, пропустив на третью строчку Ямамото.
Остальные россияне выступили менее успешно. Алексей Ерохов занял восьмое место, а Илья Яблоков — 15-е.
Фигурное катание. Кубок Варшавы. Польша
Мужчины
1. Сота Ямамото (Япония) – 247,65.
2. Даниэль Грассль (Италия) – 242,96.
3. Пётр Гуменник (Россия) – 242,91.
...8. Алексей Ерохов (Россия) – 212,54.
...15. Илья Яблоков (Россия) – 198,09.
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