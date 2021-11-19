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Назарычев: у нас с Артемьевой есть хороший шанс попасть в финал Гран-при

Назарычев: у нас с Артемьевой есть хороший шанс попасть в финал Гран-при
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Российский фигурист Михаил Назарычев, выступающий в спортивной паре с Юлией Артемьевой, оценил прокат произвольной программы на этапе Гран-при во Франции.

Артемьева и Назарычев занимают второе место, уступая только соотечественникам Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому.

«Оцениваем выступление хорошо. Вышли и показали то, что мы умеем. Очень хорошее судейство и в целом хороший лёд. Лично мне всё понравилось.

У нас есть хороший шанс попасть в финал Гран-при, и в первом взрослом сезоне это очень хороший результат. После Италии мы поработали над ошибками, которые в первую очередь надо было исправить, и поехали во Францию с полной уверенностью того, что на данный момент максимум есть. Завтра посмотрим, как всё получится», — сказал Назарычев на пресс-конференции.

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