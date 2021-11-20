Фигуристы из США были доставлены в больницу после падения с поддержки на Кубке Варшавы

Американские фигуристы Челси Лю и Дэнни О'Ши, выступающие в парном фигурном катании, были доставлены в больницу после падения с поддержки на турнире серии «челленджер» Кубок Варшавы.

Фигуристы упали во время исполнения произвольной программы, оба остались лежать на льду, пока к ним не подоспела помощь. После этого Лю и О’Ши были доставлены в больницу.

Лю потеряла сознание, у фигуристки подозрение на сотрясение мозга. Партнёр чувствует себя удовлетворительно, но также отправился в больницу – там ему наложат швы, так как он сильно порезал голову при падении, сообщает польская журналистка Агнешка Мусял в своём «твиттере».

Отметим, что после короткой программы Лю и О’Ши шли на пятом месте, набрав 62,55 балла. Победу в турнире по итогам обеих программ одержала российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов (148,73).

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