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Евгения Медведева рассказала, на что обращает внимание при первой встрече с парнем

Евгения Медведева рассказала, на что обращает внимание при первой встрече с парнем
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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева ответила, на что в первую очередь обращает внимание на первом свидании.

«Первым делом я обращаю внимание на причёску и парфюм. А ещё мне, как и любой девушке, важно, чтобы молодой человек проявлял интерес. Но слишком напористые ребята меня пугают и отталкивают», — приводит слова Медведевой Elle Girl.

Также Евгения описала, каким видит идеальное свидание.

«Я больше отношу себя к интровертам, поэтому идеальное свидание — это время наедине друг с другом, в очень тихом месте. Возможно, пустой парк. Обязательно вечер, вкусная еда, а ещё я люблю, чтобы на улице было холодно», — рассказала Медведева.

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