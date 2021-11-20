Фигурное катание. Женщины, произвольная программа: прямая трансляция на Первом канале

Сегодня, 20 ноября, на пятом этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Гренобле (Франция) женщины представят произвольные программы. Соревнования начнутся в 15:00 мск. Первый канал начнёт прямую трансляцию в 15:30.

По итогам короткой программы лидером соревнований является Анна Щербакова (77,94 балла), второй идёт Алёна Косторная (76,44), третьей – Ксения Синицына (69,89).

Также в этапе Гран-при во Франции от России принимают участие:

Мужчины: Дмитрий Алиев, Артур Даниелян, Андрей Мозалёв.

Танцевальные пары: Аннабель Морозова / Андрей Багин, Александра Степанова / Иван Букин.

Спортивные пары: Юлия Артемьева / Михаил Назарычев, Александра Бойкова / Дмитрий Козловский.

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