Косторная упала с тройного акселя в произвольной программе на этапе Гран-при во Франции

Российская фигуристка Алёна Косторная упала с тройного акселя в произвольной программе на пятом этапе серии Гран-при в Гренболе (Франция).

Также в прокате ученица Этери Тутберидзе исполнила тройной лутц, тройной риттбергер, двойной аксель, каскады тройной флип – тройной тулуп, тройной флип – ойлер – тройной сальхов, тройной лутц – двойной тулуп.

Технику Косторной судьи оценили в 76,35 балла, её общая оценка за произвольную программу составила 145,41 балла.

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