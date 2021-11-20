Косторная упала с тройного акселя в произвольной программе на этапе Гран-при во Франции
Поделиться
Российская фигуристка Алёна Косторная упала с тройного акселя в произвольной программе на пятом этапе серии Гран-при в Гренболе (Франция).
Также в прокате ученица Этери Тутберидзе исполнила тройной лутц, тройной риттбергер, двойной аксель, каскады тройной флип – тройной тулуп, тройной флип – ойлер – тройной сальхов, тройной лутц – двойной тулуп.
Технику Косторной судьи оценили в 76,35 балла, её общая оценка за произвольную программу составила 145,41 балла.
Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 20 ноября 2021
-
17:26
-
17:19
-
17:10
-
17:04
-
16:53
-
16:50
-
14:53
-
11:29
-
10:53
-
02:50
- 19 ноября 2021
-
23:47
-
23:24
-
22:46
-
22:34
-
22:16
-
22:01
-
21:11
-
20:39
-
20:26
-
19:56
-
18:55
-
18:35
-
18:23
-
18:07
-
17:48
-
17:31
-
17:21
-
17:13
-
16:54
-
16:50
-
16:34
-
16:25
-
16:17
-
16:07
-
15:40
Партнерский контент