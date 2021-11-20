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Щербакова стала победительницей этапа Гран-при во Франции, у Косторной серебро

Щербакова стала победительницей этапа Гран-при во Франции, у Косторной серебро
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В Гренобле (Франция) завершились соревнования женщин в рамках пятого этапа серии Гран-при. Победу в них одержала российская фигуристка Анна Щербакова, второй стала – другая россиянка Алёна Косторная, третьей – представительница Японии Вакаба Хигути, исполнившая тройной аксель в произвольной программе.

Ещё одна российская фигуристка Ксения Синицына показала четвёртый результат, отметим, что по итогам короткой программы она занимала третье место.

Гран-при. 5-й этап. Гренобль (Франция). Женщины. Итоги

1. Анна Щербакова (Россия) — 229,69
2. Алёна Косторная (Россия) — 221,85
3. Вакаба Хигути (Япония) – 204,91
4. Ксения Синицына (Россия) – 198,76.

Фигурное катание. Гран-при-2021/22. Этап 5, Гренобль, Франция
Женщины. Произвольная программа
20 ноября 2021, суббота. 15:08 МСК
Окончено
1
Анна Щербакова
Россия
229.69
2
Алёна Косторная
Россия
221.85
3
Вакаба Хигути
Япония
204.91

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