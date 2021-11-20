Анна Щербакова упала при попытке исполнить четверной лутц на этапе Гран-при во Франции
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Российская фигуристка Анна Щербакова упала перед прыжком в начале произвольной программы на пятом этапе серии Гран-при в Гренболе (Франция) и осталась без элемента. Щербакова планировала исполнить четверной лутц, но поскользнулась и упала ещё до прыжка.
Отметим, что падение не помешало Анне стать победительницей турнира, её общая сумма баллов составила 229,69. Второй стала Алёна Косторная (221,85), третьей – представительница Японии Вакаба Хигути (204,91).
Ранее Щербакова выиграла третий этап серии Гран-при в Италии, в сумме набрав 236,78 балла.
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