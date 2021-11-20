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«Разочаровал аксель». Алёна Косторная — о выступлении на Гран-при Франции

«Разочаровал аксель». Алёна Косторная — о выступлении на Гран-при Франции
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Российская фигуристка Алёна Косторная прокомментировала выступление на пятом этапе серии Гран-при в Гренобле (Франция). Она заняла второе место, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Алёна не исполняла тройной аксель в короткой программе, а в произвольной упала при приземлении с этого элемента.

«Прокатом своим довольна в целом, разочаровал аксель, хотелось бы прыгнуть. Обидно, что не получился. Почему я не выехала, не поняла. Когда я приехала сюда, он у меня ни разу хорошо не получился. Наверно, слишком сильно хотела его прыгнуть», — поделилась Косторная эмоциями после проката.

Бронзовым призёром стала представительница Японии Вакаба Хигути, исполнившая тройной аксель в произвольной программе.

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