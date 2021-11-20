Ксения Синицына оценила своё выступление на Гран-при Франции

Российская фигуристка Ксения Синицына поделилась эмоциями после проката произвольной программы на пятом этапе серии Гран-при в Гренобле (Франция).

Синицына была третьей после короткой программы, но в произвольной, несмотря на чистый прокат, заняла только шестое место и в итоге остановилась в шаге от пьедестала, уступив бронзу представительнице Японии Вакабе Хигути, исполнившей тройной аксель в произвольной программе.



«Я конечно довольна своим выступлением, я справилась со своей задачей. Не хватает ультра-си элементов, и вообще мне нужно делать чисто всё то, что я умею.

Можно ли будет увидеть четверной прыжок в моей программе на чемпионате России? Надеюсь, что да. Я стараюсь, накатываю его», — сказала Синицына, отвечая на вопросы журналистов.