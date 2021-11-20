Ксения Синицына оценила своё выступление на Гран-при Франции
Поделиться
Российская фигуристка Ксения Синицына поделилась эмоциями после проката произвольной программы на пятом этапе серии Гран-при в Гренобле (Франция).
Синицына была третьей после короткой программы, но в произвольной, несмотря на чистый прокат, заняла только шестое место и в итоге остановилась в шаге от пьедестала, уступив бронзу представительнице Японии Вакабе Хигути, исполнившей тройной аксель в произвольной программе.
«Я конечно довольна своим выступлением, я справилась со своей задачей. Не хватает ультра-си элементов, и вообще мне нужно делать чисто всё то, что я умею.
Можно ли будет увидеть четверной прыжок в моей программе на чемпионате России? Надеюсь, что да. Я стараюсь, накатываю его», — сказала Синицына, отвечая на вопросы журналистов.
Комментарии
- 20 ноября 2021
-
17:26
-
17:19
-
17:10
-
17:04
-
16:53
-
16:50
-
14:53
-
11:29
-
10:53
-
02:50
- 19 ноября 2021
-
23:47
-
23:24
-
22:46
-
22:34
-
22:16
-
22:01
-
21:11
-
20:39
-
20:26
-
19:56
-
18:55
-
18:35
-
18:23
-
18:07
-
17:48
-
17:31
-
17:21
-
17:13
-
16:54
-
16:50
-
16:34
-
16:25
-
16:17
-
16:07
-
15:40
Партнерский контент