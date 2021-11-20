Ягудин: я вдвойне зауважал Щербакову, невероятной силы человек и фигурист. Браво!

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал выступление Анны Щербаковой на пятом этапе серии Гран-при в Гренобле (Франция).

В произвольной программе Щербакова упала на заходе на первый прыжок, но после приземлила четверной флип и каскад тройной лутц – тройной риттбергер.

«Какой же она боец, сколько раз уже это доказывала, причём не на словах. Когда, казалось бы, совсем безвыходная ситуация и соперницы на голову выше, она выходила и побеждала. Не то что боролась, а просто громила всех. И сейчас мы прямо ахнули в студии, когда случилось это падение с попытки исполнить четверной лутц. Мне кажется, Ане надо сейчас просто забыть об этом, потому что это не было падение с прыжка. Просто проскочила нога на отталкивании. Мы стали думать, что будет дальше, будет ли четверной флип. В заявке был только четверной флип, а была попытка исполнить четверной лутц. Молодец, Аня. Такое тяжёлое падение, а дальше — будто бы падения не было. Я вдвойне зауважал Аню, невероятной силы человек и фигурист. Браво! Ну просто феноменально», — сказал Ягудин в эфире Первого канала.