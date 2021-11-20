Тарасова — о Гран-при Франции: наши девчонки уникальны. Умопомрачительные прокаты
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила выступление российских фигуристок на пятом этапе серии Гран-при во Франции.
Победу одержала Анна Щербакова, второй стала Алёна Косторная, четвёртое место заняла Ксения Синицына. Отметим, что Косторная не заходила на тройной аксель в короткой программе, а в произвольной упала с элемента ультра-си.
«Умопомрачительно оцениваю прокаты наших девчонок. Косторная только второй раз на соревнованиях, меня не беспокоит, что она пока не стабилизировала тройной аксель. В этом нет проблем.
Наши девчонки были уникальны в своём катании. Они падали, вставали и дальше катали все чистоганом», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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