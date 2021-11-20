Тарасова — о Гран-при Франции: наши девчонки уникальны. Умопомрачительные прокаты

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила выступление российских фигуристок на пятом этапе серии Гран-при во Франции.

Победу одержала Анна Щербакова, второй стала Алёна Косторная, четвёртое место заняла Ксения Синицына. Отметим, что Косторная не заходила на тройной аксель в короткой программе, а в произвольной упала с элемента ультра-си.



«Умопомрачительно оцениваю прокаты наших девчонок. Косторная только второй раз на соревнованиях, меня не беспокоит, что она пока не стабилизировала тройной аксель. В этом нет проблем.



Наши девчонки были уникальны в своём катании. Они падали, вставали и дальше катали все чистоганом», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.