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Жулин: беспокоиться из-за ошибок не надо. Наши девочки разыграют первые три места на ОИ

Жулин: беспокоиться из-за ошибок не надо. Наши девочки разыграют первые три места на ОИ
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Известный тренер Александр Жулин оценил выступление российских фигуристок на пятом этапе серии Гран-при во Франции.

Победу одержала Анна Щербакова, второй стала Алёна Косторная, четвёртое место заняла Ксения Синицына. Отметим, Щербакова упала при исполнении первого прыжка, а Косторная не заходила на тройной аксель в короткой программе, а в произвольной упала с элемента ультра-си.

«Щербакова, безусловно, потрясла меня тем, что после падения собралась и сделала всё остальное, включая четверной. У Косторной совершенно законное второе место, вообще без вопросов. После падения с акселя программу я не увидел, только об этом и думала.

Беспокоиться из-за ошибок не стоит. Шесть русских девочек разыграют между собой сначала на чемпионате России первые три места, а потом первые три на Олимпиаде», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Щербакова и Косторная больно упали на Гран-при Франции. Девочки еле сдержали слёзы Щербакова и Косторная больно упали на Гран-при Франции. Девочки еле сдержали слёзы
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