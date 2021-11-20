Жулин: беспокоиться из-за ошибок не надо. Наши девочки разыграют первые три места на ОИ

Известный тренер Александр Жулин оценил выступление российских фигуристок на пятом этапе серии Гран-при во Франции.
Победу одержала Анна Щербакова, второй стала Алёна Косторная, четвёртое место заняла Ксения Синицына. Отметим, Щербакова упала при исполнении первого прыжка, а Косторная не заходила на тройной аксель в короткой программе, а в произвольной упала с элемента ультра-си.
«Щербакова, безусловно, потрясла меня тем, что после падения собралась и сделала всё остальное, включая четверной. У Косторной совершенно законное второе место, вообще без вопросов. После падения с акселя программу я не увидел, только об этом и думала.
Беспокоиться из-за ошибок не стоит. Шесть русских девочек разыграют между собой сначала на чемпионате России первые три места, а потом первые три на Олимпиаде», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 20 ноября 2021
-
19:01
-
18:47
-
18:32
-
18:23
-
18:13
-
18:05
-
18:01
-
17:52
-
17:47
-
17:26
-
17:19
-
17:10
-
17:04
-
16:53
-
16:50
-
14:53
-
11:29
-
10:53
-
02:50
- 19 ноября 2021
-
23:47
-
23:24
-
22:46
-
22:34
-
22:16
-
22:01
-
21:11
-
20:39
-
20:26
-
19:56
-
18:55
-
18:35
-
18:23
-
18:07
-
17:48
-
17:31