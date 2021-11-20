Жулин: беспокоиться из-за ошибок не надо. Наши девочки разыграют первые три места на ОИ

Известный тренер Александр Жулин оценил выступление российских фигуристок на пятом этапе серии Гран-при во Франции.

Победу одержала Анна Щербакова, второй стала Алёна Косторная, четвёртое место заняла Ксения Синицына. Отметим, Щербакова упала при исполнении первого прыжка, а Косторная не заходила на тройной аксель в короткой программе, а в произвольной упала с элемента ультра-си.



«Щербакова, безусловно, потрясла меня тем, что после падения собралась и сделала всё остальное, включая четверной. У Косторной совершенно законное второе место, вообще без вопросов. После падения с акселя программу я не увидел, только об этом и думала.



Беспокоиться из-за ошибок не стоит. Шесть русских девочек разыграют между собой сначала на чемпионате России первые три места, а потом первые три на Олимпиаде», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.