Алёна Косторная объяснила, почему выступает под песни Билли Айлиш

Российская фигуристка Алёна Косторная рассказала, чем привлекает её популярная исполнительница Билли Айлиш, под песню которой Lovely поставлена произвольная программа фигуристки в олимпийском сезоне-2021/2022.

«Мне очень нравится программа под Билли Айлиш и её творчество — это вызов обществу, демонстрация того, что я не такая как все. И мне это очень близко, в программе я катаю сама себя», — сказала Косторная журналистам.

На пятом этапе серии Гран-при в Гренобле (Франция) Косторная заняла второе место, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Алёна не исполняла тройной аксель в короткой программе, а в произвольной упала при приземлении с элемента ультра-си. Оставшаяся часть программы чемпионке Европы – 2020 удалась.