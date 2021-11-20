Алёна Косторная объяснила, почему выступает под песни Билли Айлиш
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Российская фигуристка Алёна Косторная рассказала, чем привлекает её популярная исполнительница Билли Айлиш, под песню которой Lovely поставлена произвольная программа фигуристки в олимпийском сезоне-2021/2022.
«Мне очень нравится программа под Билли Айлиш и её творчество — это вызов обществу, демонстрация того, что я не такая как все. И мне это очень близко, в программе я катаю сама себя», — сказала Косторная журналистам.
На пятом этапе серии Гран-при в Гренобле (Франция) Косторная заняла второе место, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Алёна не исполняла тройной аксель в короткой программе, а в произвольной упала при приземлении с элемента ультра-си. Оставшаяся часть программы чемпионке Европы – 2020 удалась.
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