Алёна Косторная высказала мнение о качестве льда на этапе Гран-при в Гренобле

Российская фигуристка Алёна Косторная высказала мнение о качестве льда на пятом этапе серии Гран-при в Гренобле (Франция).

«Мне понравился, знаю, хотя что не все были довольны — лёд был очень хороший. Да, не везде лужи посыпали, но это не такие лужи, в которые упадёшь — и будешь весь мокрый. Он такой и должен быть. А про ямы — это уже спортсменов касается. Просто не надо так сильно долбить по нему, и дырок не будет», — рассказала Косторная журналистам.

На этапе Гран-при во Франции Косторная заняла второе место, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Алёна не исполняла тройной аксель в короткой программе, а в произвольной упала при приземлении с элемента ультра-си. Оставшаяся часть программы чемпионке Европы – 2020 удалась.