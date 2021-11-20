Алёна Косторная высказала мнение о качестве льда на этапе Гран-при в Гренобле
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Российская фигуристка Алёна Косторная высказала мнение о качестве льда на пятом этапе серии Гран-при в Гренобле (Франция).
«Мне понравился, знаю, хотя что не все были довольны — лёд был очень хороший. Да, не везде лужи посыпали, но это не такие лужи, в которые упадёшь — и будешь весь мокрый. Он такой и должен быть. А про ямы — это уже спортсменов касается. Просто не надо так сильно долбить по нему, и дырок не будет», — рассказала Косторная журналистам.
На этапе Гран-при во Франции Косторная заняла второе место, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Алёна не исполняла тройной аксель в короткой программе, а в произвольной упала при приземлении с элемента ультра-си. Оставшаяся часть программы чемпионке Европы – 2020 удалась.
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