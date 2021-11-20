Ягудин: желаю, чтобы наши парни смотрели выступления девушек и понимали, что такое борьба

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин объяснил ошибки Анны Щербаковой и Алёны Косторной на пятом этапе серии Гран-при во Франции.

Занявшая первое место Щербакова упала при заходе на первый прыжок в произвольной программе, а ставшая второй Косторная так и не исполнила тройной аксель. В короткой программе пошла на двойной, а в произвольной – упала с элемента ультра-си.



«В падении Щербаковой всё просто. Это сорванный прыжок, но никакая не ошибка, просто проскочила нога. Я сказал в эфире, что это круто, когда после неожиданного и неудачного падения, человек идёт и делает четверной флип. Аня не раз демонстрировала не на словах, а на деле, что она настоящий боец. На разминке я видел, что она очень легко его выполняет. Также, у Щербаковой всё хорошо с лутцом. Ничего такого не произошло, просто случайность. Всё остальное на высшем уровне.



Алёна вроде бы сказала, что она пошла специально делать двойной в короткой программе. Что касается произвольной, когда я вижу падение, могу сразу сказать: есть у неё какой-то элемент или его нет. У Косторной тройной аксель есть. Это видно. К сожалению, падение, но нужно делать больше прокатов. Специально посмотрел повтор, Алёна чуть-чуть пошла в пролёт, а не наверх. Если бы не такое отталкивание, аксель был бы сделан.



Мы очень гордимся нашими девушками. Искренне желаю, чтобы наши мальчики посматривали их выступления. Чтобы они понимали, что такое борьба.



Что касается Хигучи, если она будет кататься в такой же манере и все её элементы докручены – она будет не грозной соперницей, но все же соперницей для наших девушек», — сказал Ягудин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.