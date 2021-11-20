Анна Щербакова: не соглашусь, что выгляжу уставшей

Действующая чемпионка мира и победительница двух этапов серии Гран-при сезона-2021/2022 российская фигуристка Анна Щербакова опровергла мнение журналистов об усталости после победы на соревнованиях в Гренобле (Франция).
Щербакова упала в произвольной программе при заходе на первый прыжок, но затем успешно справилась с четверным флипом и фирменным каскадом тройной лутц – тройной риттбергер.
«Я не соглашусь с тем, что выгляжу уставшей. Приехала сюда мотивированной. Я была сконцентрированной, может, поэтому так показалось. На шестиминутной разминке я хорошо прыгала, после ошибки я запереживала внутри, но для меня важно, что я собралась и доделала остальные элементы до конца», – сказала Щербакова на пресс-конференции после победы на этапе Гран-при во Франции.
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