Анна Щербакова: не соглашусь, что выгляжу уставшей

Действующая чемпионка мира и победительница двух этапов серии Гран-при сезона-2021/2022 российская фигуристка Анна Щербакова опровергла мнение журналистов об усталости после победы на соревнованиях в Гренобле (Франция).

Щербакова упала в произвольной программе при заходе на первый прыжок, но затем успешно справилась с четверным флипом и фирменным каскадом тройной лутц – тройной риттбергер.

«Я не соглашусь с тем, что выгляжу уставшей. Приехала сюда мотивированной. Я была сконцентрированной, может, поэтому так показалось. На шестиминутной разминке я хорошо прыгала, после ошибки я запереживала внутри, но для меня важно, что я собралась и доделала остальные элементы до конца», – сказала Щербакова на пресс-конференции после победы на этапе Гран-при во Франции.