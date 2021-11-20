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Американский аналитик раскритиковал произвольную программу Алёны Косторной

Американский аналитик раскритиковал произвольную программу Алёны Косторной
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Американский аналитик по фигурному катанию Джеки Вонг высказал мнение о произвольной программе чемпионки Европы – 2020 российской фигуристки Алёны Косторной на этапе Гран-при в Гренобле (Франция).

В олимпийском сезоне-2021/2022 произвольная программа фигуристки поставлена под песню Билли Айлиш Lovely.

«Косторная обладает одними из самых сильных основ и плавностью движений среди женщин, но её произвольная программа не была особенно хорошо продумана и не имела той музыкальной интерпретации, на которую, как мы знаем, она более чем способна.

Тройной аксель с падением, тройной лутц помаркой, тройной риттбергер, двойной аксель, каскад тройной флип – тройной тулуп (недокрут?), тройной флип — ойлер – тройной сальхов, тройной лутц – двойной тулуп — в этой программе так мало логики, что последний фрагмент Билли Айлиш не помогает завершить программу», — написал Вонг на своей странице в «Твиттере».

На этапе Гран-при во Франции Косторная заняла второе место. Фигуристка не пошла на тройной аксель в короткой программе, а в произвольной упала с элемента ультра-си.

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