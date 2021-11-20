Степанова и Букин оценили своё выступление на этапе Гран-при во Франции

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин прокомментировали своё выступление на пятом этапе Гран-при во Франции. Фигуристы заняли третье место в соревнованиях танцевальных дуэтов. Победу одержали французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон. Вторыми стали канадцы Пайпер Джиллс и Поль Пуарье, опередившие россиян менее чем на три балла.
«Мы сделали шаг вперёд по сравнению с Италией, с нашим первым этапом Гран-при. Мы довольны. Сейчас будем готовиться к чемпионату России, исправлять все ошибки», — сказал Букин на пресс-конференции.
«Я думаю, каждое соревнование, неважно какого ранга, — это подготовка к Олимпийским играм. Прежде всего, это проверка своих нервов. Всегда хочется от старта к старту прибавлять, чтобы выйти на главные соревнования в сезоне уже на пике своей формы», — добавила Степанова.
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