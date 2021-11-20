Майя Хромых выиграла Кубок Варшавы с двумя падениями в произвольной программе

Российская фигуристка Майя Хромых одержала победу на турнире серии «челленджер» в Варшаве (Польша). Второе место заняла Нина Петрокина из Эстонии. Замкнула тройку призёров представляющая Польшу Екатерина Куракова.

Отметим, что Хромых сорвала три элемента в произвольной программе: неудачно приземлилась с сольного четверного тулупа, зашла на каскад с тем же элементом ультра-си, но упала с четверного прыжка, а затем упала при приземлении с тройного риттбергера.



Фигурное катание. Турнир серии «челленджер» Кубок Варшавы. Польша

Женщины



1. Майя Хромых (Россия) — 194,02.

2. Нина Петрокина (Эстония) — 188,86.

3. Екатерина Куракова (Польша) — 187,80.

4. Николь Шотт (Германия) — 186,66.

5. Линдси Торнгрен (США) – 184,40.

6. Анастасия Шаботова (Украина) – 177,40.

7. Габриэль Дэйлман (Канада) — 176,74.