Обидное падение Анны Щербаковой в произвольной программе на Гран-при Франции. Видео

Действующая чемпионка мира в женском одиночном катании российская фигуристка Анна Щербакова одержала победу на пятом этапе Гран-при во Франции. Это второе золото Щербаковой на этапах чемпионской серии в сезоне-2021/2022, ранее она первенствовала на этапе Гран-при в Италии.

В Гренобле Щербакова успешно исполнила новую короткую программу, а произвольный прокат начала с обидного падения при на четверной лутц, но затем справилась с четверным флипом и каскадом тройной лутц – тройной риттбергер. За произвольную программу спортсменка получила 151,75 балла, в сумме за два соревновательных дня — 229,69.

Щербакова квалифицировалась в финал серии Гран-при.

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