Произвольная программа Алёны Косторной на этапе Гран-при во Франции. Видео
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Чемпионка Европы – 2020 российская фигуристка Алёна Косторная завоевала серебряную медаль в женском одиночном катании на пятом этапе серии Гран-при в Гренобле (Франция) и квалифицировалась в финал соревнований.
Во время проката произвольной программы Косторная упала с тройного акселя, но справилась с остальными прыжками и получила от судей 145,41 балла. В сумме за два соревновательных дня Алёна набрала 221,85 балла.
Выиграла Гран-при Франции россиянка Анна Щербакова (229,69), бронзовым призёром стала японка Вакаба Хигучи (204,91), исполнившая тройной аксель в произвольной программе. Косторная так и не исполнила элемент ультра-си в Гренобле.
Видео можно посмотреть на сайте Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.
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