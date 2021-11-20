Произвольная программа Алёны Косторной на этапе Гран-при во Франции. Видео

Чемпионка Европы – 2020 российская фигуристка Алёна Косторная завоевала серебряную медаль в женском одиночном катании на пятом этапе серии Гран-при в Гренобле (Франция) и квалифицировалась в финал соревнований.

Во время проката произвольной программы Косторная упала с тройного акселя, но справилась с остальными прыжками и получила от судей 145,41 балла. В сумме за два соревновательных дня Алёна набрала 221,85 балла.

Выиграла Гран-при Франции россиянка Анна Щербакова (229,69), бронзовым призёром стала японка Вакаба Хигучи (204,91), исполнившая тройной аксель в произвольной программе. Косторная так и не исполнила элемент ультра-си в Гренобле.

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