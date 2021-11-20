Дмитрий Алиев: обидно за четверной лутц, за тройной аксель, за сбои в программе

Российский фигурист Дмитрий Алиев прокомментировал прокат произвольной программы на этапе Гран-при во Франции, где занял пятое место.
Алиев исполнил чистейший каскад из четверного и тройного тулупов. Но так и не прыгнул четверной лутц, а также ошибся при приземлении с сольного тройного акселя.
«Я удовлетворён сегодняшним днём. Было приятно катать эту программу. Очень рад, что вовремя сообразил с каскадом во второй половине. Обидно за четверной лутц, за тройной аксель, за такие сбои в программе. Но в целом очень приятное послевкусие осталось. Конечно, мы обсудим проблемы и будем над ними работать. Но я очень хотел привезти с этого турнира чуточку своего успеха. Мне кажется, у меня получилось.
Удивился ли преимуществу над Мессингом в 0,5 балла? Да, сначала ох, потом вздох. Но когда уже увидел, что я на первой строчке, конечно, улыбнулся. Но если быть честным, знаю, что могу не доводить до таких ситуаций, когда нужно считать сотые. При хорошем катании, которое я от себя жду, можно не обращать внимания на сотые, быть гораздо выше по баллам. По крайней мере, я это чувствую и знаю. Если катать чисто, то я способен получать более высокие баллы», — сказал Алиев во время онлайн-общения с журналистами.
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