Дмитрий Алиев высказался о своих шансах выступить на Олимпиаде-2022

Чемпион Европы – 2020 Дмитрий Алиев, занявший пятое место на этапе Гран-при во Франции, как будет готовится к чемпионату России в Санкт-Петербурге, где будет проходить отбор на Олимпийские игры – 2022 в Пекине.

«Перед чемпионатом России других стартов пока не планировалось. Но сейчас приедем с неким багажом опыта с этого турнира, к чемпионату России уже будем думать контент. Он, естественно, должен усложняться. Потому что бороться нужно, это чемпионат России, нужно быть в кондициях и не давать поблажек себе и не уступать никому другому.



Вижу ли себя претендентом на олимпийскую сборную? Не загадываю вообще. Но я постепенно начинаю чувствовать стремление за этой целью. Надеюсь, что она меня так охватит, что этот месяц предстоящий мне удастся прям отработать и получить то состояние, ту форму, с которой я смогу уже выбиваться в число людей, которые отбираются на следующие турниры после чемпионата России», — сказал Алиев во время онлайн-общения с журналистами.