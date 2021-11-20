Дмитрий Алиев высказался о своих шансах выступить на Олимпиаде-2022

Чемпион Европы – 2020 Дмитрий Алиев, занявший пятое место на этапе Гран-при во Франции, как будет готовится к чемпионату России в Санкт-Петербурге, где будет проходить отбор на Олимпийские игры – 2022 в Пекине.
«Перед чемпионатом России других стартов пока не планировалось. Но сейчас приедем с неким багажом опыта с этого турнира, к чемпионату России уже будем думать контент. Он, естественно, должен усложняться. Потому что бороться нужно, это чемпионат России, нужно быть в кондициях и не давать поблажек себе и не уступать никому другому.
Вижу ли себя претендентом на олимпийскую сборную? Не загадываю вообще. Но я постепенно начинаю чувствовать стремление за этой целью. Надеюсь, что она меня так охватит, что этот месяц предстоящий мне удастся прям отработать и получить то состояние, ту форму, с которой я смогу уже выбиваться в число людей, которые отбираются на следующие турниры после чемпионата России», — сказал Алиев во время онлайн-общения с журналистами.
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