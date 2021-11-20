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Дмитрий Алиев: это крутая идея сделать показательный под рэп

Дмитрий Алиев: это крутая идея сделать показательный под рэп
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Чемпион Европы в мужском одиночном катании российский фигурист Дмитрий Алиев, занявший пятое место на пятом этапе серии Гран-при в Гренобле (Франция), ответил на вопрос о том, готов ли он сделать показательный номер под рэп.

«Сегодня, когда я ехал на произвольную программу, слушал композиции и в глубине души думал, что бы, если всё сложится, на показательных скатать. Слушал почему-то именно рэп — и русский, и чарты мира. Мне кажется, это крутая идея сделать показательный под рэп. Просто я немножко более лиричный, но я подставлял вот под Jony, под El’man, может быть, под таких исполнителей у меня бы что-то получилось. Но под Оксимирона, Кизару, естественно, нет», — сказал Алиев во время онлайн-общения с журналистами.

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