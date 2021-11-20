Дмитрий Алиев: это крутая идея сделать показательный под рэп
Поделиться
Чемпион Европы в мужском одиночном катании российский фигурист Дмитрий Алиев, занявший пятое место на пятом этапе серии Гран-при в Гренобле (Франция), ответил на вопрос о том, готов ли он сделать показательный номер под рэп.
«Сегодня, когда я ехал на произвольную программу, слушал композиции и в глубине души думал, что бы, если всё сложится, на показательных скатать. Слушал почему-то именно рэп — и русский, и чарты мира. Мне кажется, это крутая идея сделать показательный под рэп. Просто я немножко более лиричный, но я подставлял вот под Jony, под El’man, может быть, под таких исполнителей у меня бы что-то получилось. Но под Оксимирона, Кизару, естественно, нет», — сказал Алиев во время онлайн-общения с журналистами.
Комментарии
- 20 ноября 2021
-
21:25
-
21:19
-
21:11
-
20:55
-
20:45
-
20:10
-
20:00
-
19:44
-
19:21
-
19:01
-
18:47
-
18:32
-
18:23
-
18:13
-
18:05
-
18:01
-
17:52
-
17:47
-
17:26
-
17:19
-
17:10
-
17:04
-
16:53
-
16:50
-
14:53
-
11:29
-
10:53
-
02:50
- 19 ноября 2021
-
23:47
-
23:24
-
22:46
-
22:34
-
22:16
-
22:01
-
21:11
Партнерский контент