Диана Дэвис и Глеб Смолкин выиграли Кубок Варшавы в танцах на льду

Российский танцевальный дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин одержал победу на турнире серии «челленджер» Кубок Варшавы, который проходит в Польше. За прокат произвольного танца российские фигуристы получили от судей баллы, превышающие личный рекорд – 118,60 балла. Новый рекорд дуэта Дэвис/Смолкина по сумме двух программ теперь равняется 199,90 балла.
Второе место заняли японские танцоры Кана Мурамото и Дайсуке Такахаси, третьими стали американцы Кэролин Грин / Майкл Парсонс.
Ещё один российский дуэт Елизавета Шанаева / Дэвид Нарижный остановился в шаге от пьедестала, заняв четвёртое место.
Фигурное катание. Кубок Варшавы. Польша
Танцы на льду
1. Диана Дэвис / Глеб Смолкин (Россия) – 199,90.
2. Кана Мурамото / Дайсуке Такахаси (Япония) – 190,16.
3. Кэролин Грин / Майкл Парсонс (США) – 187,84.
4. Елизавета Шанаева / Дэвид Нарижный (Россия) – 184,43.
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