Александр Жулин: Косторная катала программу, просто делая одолжение

Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, а ныне тренер Александр Жулин оценил выступление россиянки Алёны Косторной на пятом этапе серии Гран-при в Гренобле (Франция), где она заняла второе место (221,85 балла), проиграв лишь Анне Щербаковой (229,69).

«Является ли неудачный тройной аксель Косторной проблемой психологии? Нет, видно, что все прыжки, да не обидится Алёна, немножко из последних сил, хотя техника у неё просто феноменальная. Меня больше всего расстроило, что она очень сильно показала, что после тройного акселя всё кончилось. Она катала программу, просто делая одолжение, из-за этого программы не было от слова совсем. Были просто разбеги на прыжки, да ещё музыка такая — Билли Айлиш. Если её делать, то надо делать с какой-то идеей, концепцией, а там просто набор элементов под музыку, да не обидится на меня мой близкий, с моей точки зрения, друг Этери Георгиевна Тутберидзе, поскольку я всегда говорю в лоб, поскольку имею право, мне уже достаточно много лет», — приводит слова Жулина «Спорт-экспресс».

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