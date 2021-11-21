Жулин: смотрите, с кем была Тутберидзе. С Косторной, когда Щербаковой нужно было её плечо

Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, а ныне тренер Александр Жулин высказался о человеческих качествах тренера Этери Тутберидзе, а также высоко оценил выступление Анны Щербаковой в произвольной программе на пятом этапе серии Гран-при в Гренобле (Франция). Щербакова выиграла соревнования, набрав в сумме 229,69 балла.
«Вот некоторые говорят, что Тутберидзе — тренер-монстр. А вы посмотрите, с кем она сидела. Она сидела с Косторной, а не выводила на старт Щербакову, которой в общем-то нужно было плечо Этери Георгиевны. Она понимала, что Косторная сорвала тройной аксель, её надо было поддержать. Это дорогого стоит. Надеюсь, Алёна это заметит и в следующий раз ответит ей двумя тройными акселями за такое поведение. А Щербакова — гений, монстр. С такого падения — четверной лутц: это всем мальчикам, вообще всем бы посмотреть, как человек упал с первого же элемента, да упал так, что можно было кости не собрать, а потом делает четверной флип, собирается на всю программу, да ещё и с эмоциями и историей. Это моя любимая программа в этом году. Честь и хвала. Просто потрясающая девочка», — приводит слова Жулина «Спорт-экспресс».
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