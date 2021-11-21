Тарасова — о Степановой и Букине: то, что с ними происходит, — огромная несправедливость

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила о несправедливом отношении Федерации фигурного катания на коньках России к Александре Степановой и Ивану Букину, выступающих в танцах на льду.

Ранее на пятом этапе серии Гран-при во Франции Степанова и Букин заняли третье место, соревнования выиграли Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон.

«Всё время какие-то ситуации. Во-первых, наша федерация могла бы позаботиться о них, чтобы они были на других этапах серии, чтобы они не сталкивались всё время лбами и не оказывались третьими. Это можно сделать. Если это захотеть. Мне просто нечего сказать, я приблизительно представляю, что будет делаться на следующий год. Не хочу про это говорить. Но понимаю, что планы далеко идущие. Зря оставляют Вику и Никиту (Синицину и Кацалапова. – Прим. «Чемпионата») одной парой, без поддержки второй, зря.

Тяжелое время им (Степановой и Букину) переживать, но сдаваться не нужно, потому что сдаться легче, чем продолжать этот тяжёлый путь. Это огромная несправедливость – то, что с ними происходит. Дай бог им сейчас сил набраться на чемпионат России, мне очень нравятся их программы в этом году, очень интересно их смотреть», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

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