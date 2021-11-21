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Татьяна Тарасова рассказала, какие соревнования прокомментирует в текущем сезоне

Татьяна Тарасова рассказала, какие соревнования прокомментирует в текущем сезоне
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, какие соревнования прокомментирует в текущем сезоне.

«Вопрос, почему я не комментирую в этом сезоне, задают часто. Могу сообщить, что планирую поехать в Сочи, где буду комментировать соревнования заключительного этапа серии Гран-при», — написала Тарасова в своём «инстаграме».

Публикация доступна в «инстаграме» Татьяны Тарасовой.

Заключительный, шестой этап серии Гран-при пройдёт в Сочи (Россия) с 26 по 28 ноября. Ранее по состоянию здоровья с турнира снялся двукратный олимпийский чемпион, японский фигурист Юдзуру Ханю.

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