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Показательное выступление Косторной в образе Харли Квинн на этапе Гран-при во Франции

Показательное выступление Косторной в образе Харли Квинн на этапе Гран-при во Франции
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Появилось видео выступления российской фигуристки Алёны Косторной в образе Харли Квинн (суперзлодейка из вселенной комиксов DC) на этапе Гран-при в Гренобле (Франция).

Видео можно посмотреть на сайте Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

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