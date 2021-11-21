Показательное выступление Косторной в образе Харли Квинн на этапе Гран-при во Франции

Появилось видео выступления российской фигуристки Алёны Косторной в образе Харли Квинн (суперзлодейка из вселенной комиксов DC) на этапе Гран-при в Гренобле (Франция).

Видео можно посмотреть на сайте Первого канала. Права на видео принадлежат Первому каналу.

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