Мама Скопцовой: уже все говорят про замену на ОИ, Диана Дэвис будет в команде

Наталья Скопцова, мама российской фигуристки Анастасии Скопцовой, дала комментарий по поводу оценок фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина на Кубке Варшавы.

Напомним, российский танцевальный дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин одержал победу на турнире серии «челленджер» Кубок Варшавы, который проходит в Польше. За прокат произвольного танца российские фигуристы получили от судей баллы, превышающие личный рекорд – 118,60 балла. Новый рекорд дуэта Дэвис/Смолкин по сумме двух программ теперь равняется 199,90 балла.

«Так об этом уже все говорят: на командном турнире Олимпиады будет замена на произвольный танец, типа у Никиты Кацалапова спина и всё такое. И Дэвис – олимпийская в команде», – написала Скопцова-старшая в «Инстаграме».