Мама Скопцовой: уже все говорят про замену на ОИ, Диана Дэвис будет в команде
Поделиться
Наталья Скопцова, мама российской фигуристки Анастасии Скопцовой, дала комментарий по поводу оценок фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина на Кубке Варшавы.
Напомним, российский танцевальный дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин одержал победу на турнире серии «челленджер» Кубок Варшавы, который проходит в Польше. За прокат произвольного танца российские фигуристы получили от судей баллы, превышающие личный рекорд – 118,60 балла. Новый рекорд дуэта Дэвис/Смолкин по сумме двух программ теперь равняется 199,90 балла.
«Так об этом уже все говорят: на командном турнире Олимпиады будет замена на произвольный танец, типа у Никиты Кацалапова спина и всё такое. И Дэвис – олимпийская в команде», – написала Скопцова-старшая в «Инстаграме».
Комментарии
- 21 ноября 2021
-
22:28
-
21:37
-
19:58
-
19:53
-
19:41
-
17:23
-
15:12
-
14:01
-
12:03
-
10:46
-
10:07
-
09:53
- 20 ноября 2021
-
23:53
-
23:32
-
22:39
-
21:25
-
21:19
-
21:11
-
20:55
-
20:45
-
20:10
-
20:00
-
19:44
-
19:21
-
19:01
-
18:47
-
18:32
-
18:23
-
18:13
-
18:05
-
18:01
-
17:52
-
17:47
-
17:26
-
17:19
Партнерский контент