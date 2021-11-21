Дэвид Лис: дочь Тутберидзе — номер один в пирамиде Этери, остальные — позорище

Американский журналист Дэвид Лис дал комментарий по поводу российской фигуристки Дианы Дэвис, которая является дочерью тренера Этери Тутберидзе.

«Номер один в пирамиде Тутберидзе — лучшая дочь! 81 балл в ритм-танце, чуть не перевалили за 200 по сумме. Официально вторые среди танцоров на льду всей матушки России! Диана Дэвис собственной персоной. Кто вам говорил, когда эта девушка поедет на Олимпиаду? Все говорили: «Нет, у Аннабель (Морозов) баллы выше, а ты, Дэйв, сумасшедший». Кто лучше всех разбирается в политике танцев на льду и прочей ерунде: Игорь Шпильбанд, Марина Зуева, Этери Тутберидзе и Александр Жулин? Все остальные девушки в пирамиде — позорище», — сказал Лис на YouTube-канале TheSkatingLesson.