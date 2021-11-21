Кто из российских фигуристок заслуживает участия в Олимпиаде-2022 после Гран-при Франции?

«Чемпионат» предлагает принять участие в спецпроекте «Гонка за Пекин». Вплоть до оглашения состава женской сборной России по фигурному катанию на Олимпийские игры в Пекине мы будем отслеживать результаты основных претенденток, анализировать статистические данные и составлять сводный рейтинг «Гонки за Пекин».



На этапе Гран-при в Гренобле (Франция) победу одержала Анна Щербакова, второе место досталось Алёне Косторной. Ещё одна россиянка Ксения Синицына заняла четвёртое место.



Свой вклад в определение самых достойных представительниц России на Олимпиаду внесут и читатели. Три фигуристки, выбранные пользователями «Чемпионата», будут получать по баллу в общий зачёт.



Голосуй и помоги выбрать самый справедливый состав фигуристок на Олимпиаду!