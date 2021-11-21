Дэвид Лис: Хигути лучше Щербаковой по компонентам, Анна добирает за счёт репутации

Американский журналист Дэвид Лис сравнил фигуристок Вакабу Хигути (Япония) и Анну Щербакову (Россия).
«Раньше японская федерация не доверяла Хигути, но в этом сезоне видны намёки на то, что эта девушка способна побороться за медаль на Олимпийских играх. Мне бы хотелось, чтобы Вакаба как минимум напрягла соперниц. Остальные японки могут на что-то рассчитывать только при падениях россиянок. У неё гениальная программа, и она прибавляет с каждым соревнованием. Но ошибка в короткой программе её погубила.
Я бы отдал Хигути первое место по хореографии. Мне нравится Щербакова, но у неё вся программа… У Глейзенгауза одна из худших хореографий всех времён. Но судьи продолжают ставить высокие оценки за компоненты. Отчасти это природа человека. Российские девушки — мировые звёзды в фигурном катании. Мы ожидаем от них чистых прокатов. Пока уровень исполнения и компоненты не будут судить справедливо, своё слово имеют репутация, политика и прямой обман.
Если бы я был судьёй, то поставил бы Хигути на первое место по хореографии, артистизму, передаче музыки. Затем — владение коньком. Если сравнить Вакабу с Щербаковой и Косторной, я отдам ей преимущество. Связующие элементы — тут как посмотреть. Но преимущество в компонентах в целом отдаю Вакабе. Конечно, Анна за счёт репутации добирает, она же чемпионка мира. Мы это видим в фигурном катании уже сто лет», — сказал Лис на YouTube-канале TheSkatingLesson.
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