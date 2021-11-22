Американский эксперт: каталась ли Косторная на девятки? Простите, нет

Журналист Джонатан Байер дал комментарий по поводу российской фигуристки Алёны Косторной.

«Заслуживает ли Косторная девяток за владение коньком? Алёна способна на это, и она каталась на этом уровне раньше. Но каталась ли она на девятки сейчас? Простите, нет. Временами ощущалась пустота, но ей дают более высокие баллы за связующие элементы», — сказал Байер на YouTube-канале TheSkatingLesson.

Напомним, на этапе Гран-при в Гренобле (Франция) Алёна Косторная заняла второе место. Победу одержала её соотечественница Анна Щербакова. Ещё одна представительница России Ксения Синицына заняла четвёртое место.

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