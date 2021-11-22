Лис: после попперсов Щербакова прыгнула великолепно. Они думали, мы не будем это обсуждать

Американский журналист Дэвид Лис дал комментарий по поводу российской фигуристки Анны Щербаковой.
«Когда Щербакова заходит на четверной флип, у меня такое ощущение, что все мы начинаем молиться: «Давай, Анна. Пусть несёт тебя адреналин. Сделай это!» Меня это пугает, но в то же время она готовит себя к выходу на пик формы.
Выглядел ли её четверной флип лучше, чем в прошлом сезоне? Не после попперсов на чемпионате России — тогда она прыгнула великолепно. Или как эта штука называется? Нюхательная соль? Она это сделала в телеэфире. Ей дали нюхательную соль, и они думали, что мы не будем это обсуждать», — сказал Лис на YouTube-канале TheSkatingLesson.
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