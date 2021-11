Американский журналист раскрыл схему завышения оценок дочери Тутберидзе

Американский журналист Дэвид Лис поделился мнением о раскладе сил в танцах на льду, а также объяснил, почему российская пара Диана Дэвис/Глеб Смолкин получила очень высокие баллы на Кубке Варшавы. Ранее он отмечал, что магия дочери Этери Тутберидзе началась в прошлом сезоне, когда судьи поужинали с именитым тренером.

«Синицина и Кацалапов не сдаются в борьбе с Пападакис и Сизероном за золото Олимпийских игр. Это видно и по тому, что говорится в прессе. Они пытаются понять, как можно отыграть баллы. Интересно посмотреть, как Гиллес и Пуарье будут бороться с Чок и Бейтс, а также Хаббел и Донахью. Думаю, Степанова и Букин могут быть шестыми. Итальянцы тоже способны вклиниться в борьбу. Эти семь топ-пар будут соревноваться в Пекине. Но! Есть Диана Дэвис. Как знать, какие баллы она получит.

Мы любим Дайсуке Такахаси, он прекрасный фигурист. Но если посмотреть на его техническое исполнение программы, у него были ошибки. Этих ошибок не было в протоколах. Дело в том, что Марина Зуева и Игорь Шпильбанд, работающие с ним и Дэвис, — это одни из величайших политиков и стратегов. А Галина Гордон-Полторак – судья, которая предана им много лет, она работает здесь как технический контролёр. Они используют турниры второй категории, как это делал Жулин. Не нужно светиться на Гран-при, получай хорошие баллы на менее важных соревнованиях. Так они завоёвывают репутацию.

Диана Дэвис по баллам выше Степановой? Что!? Теперь больше нет вопросов о соревновании Дэвис с Морозов. У Аннабель 68 баллов, а здесь у Дианы 81. Это нечестный спорт. Если посмотреть на дорожку шагов Дэвис и Смолкина, на сложность программы в целом, то ответ — нет», — сказал Лис в эфире подкаста This and That на YouTube.