Александра Трусова показала два фото с Егором Рухиным — 2015 и 2021 годов

Бронзовый призёр чемпионата мира 2021 года в женском одиночном катании Александра Трусова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» две фотографии. На снимках спортсменка стоит рядом с российским фигуристом Егором Рухиным. Одно фото сделано в 2015 году, второе — в 2021-м.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Александры Трусовой.

Вот что написали подписчики в комментариях:

«Я умираю с фигуры Саши! Лучшая».

«С каждым годом Саша становится всё прекраснее».

«Александра — самая лучшая! Удачи и гладкого льда!»

«Выздоравливай, Саш. Тебя очень не хватает. Люблю тебя».

Следите за главными новостями фигурного катания в новом телеграм-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!