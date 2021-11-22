Александра Трусова показала два фото с Егором Рухиным — 2015 и 2021 годов
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Бронзовый призёр чемпионата мира 2021 года в женском одиночном катании Александра Трусова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» две фотографии. На снимках спортсменка стоит рядом с российским фигуристом Егором Рухиным. Одно фото сделано в 2015 году, второе — в 2021-м.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Александры Трусовой.
Вот что написали подписчики в комментариях:
«Я умираю с фигуры Саши! Лучшая».
«С каждым годом Саша становится всё прекраснее».
«Александра — самая лучшая! Удачи и гладкого льда!»
«Выздоравливай, Саш. Тебя очень не хватает. Люблю тебя».
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