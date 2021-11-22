Евгения Медведева: с футболом у нас не так всё хорошо, как с фигурным катанием

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева приняла участие в опросе на тему, кто из российских спортивных тренеров был лучшим в 2021 году. Медведева проголосовала за заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, которая, по её мнению, лучше справляется со своими обязанностями, чем главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин и главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак.

«С футболом у нас не так всё хорошо, как с фигурным катанием. Выбор очевиден», — прокомментировала она свой выбор.

Фото: https://www.instagram.com/jmedvedevaj/

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