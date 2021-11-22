Даниил Глейхенгауз показал яркое фото с Анной Щербаковой и Алёной Косторной

Хореограф Даниил Глейхенгауз, сотрудничающий с заслуженным тренером России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, опубликовал на своей странице в «Инстаграме» свежую фотографию. На снимке Глейхенгауз стоит рядом с российскими фигуристками Анной Щербаковой и Алёной Косторной, которые на этапе Гран-при в Гренобле (Франция) завоевали золото и серебро соответственно. Спортсменки одеты в яркие платья.

«Поздравляю Анну Щербакову с золотом и Алёну Косторную с серебром! Не всё задуманное получилось, но мы на правильном пути! Спасибо всем нашим болельщикам за поддержку. Большое спасибо, Франция», — подписал он фото.

Фото: https://www.instagram.com/daniil_gleikhengauz/?hl=ru

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