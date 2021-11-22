Хореограф Тутберидзе: не смущайтесь, троньте наших детей. И увидите, что будет дальше

Алексей Железняков, хореограф группы тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, опубликовал новый пост о возможном принятии в России закона о QR-кодах для привитого от коронавируса населения.

«Кукареку коды. Вы реально этого хотите? Вся Европа гудит. Вся Россия гудит. Вся Америка гудит. Да весь земной шар вам уже сказал: «Идите вы со своей новой системой». Или вы ждёте, пока народ вообще с ума сойдёт и начнёт действовать беспощадно? Так не смущайтесь, троньте наших детей. И увидите, что будет дальше», — написал Железняков в своём «инстаграме».

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