Ирина Слуцкая рассказала об отношении к спортсменам в политике

Двукратный призёр Олимпийских игр, бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая рассказала, как относится к спортсменам в политике.
«Спортсмены в политике. Очень часто говорят, что все спортсмены после окончания своей карьеры идут в политику. А также регулярно слышу вопросы: «Почему вы не пошли в тренеры, а выбрали попробовать себя в политике? Спортсмен должен оставаться в спорте, а не идти в Думу!» Будто экс-спортсмены не могут заниматься ничем, кроме тренерства.
Друзья мои, сообщаю, что во-первых, в политике не так много спортсменов. Например, сейчас в ГД из 450 депутатов всего лишь 9 экс-спортсменов. А самому молодому депутату ГД всего 22 года против спортсменов, которым в среднем 45+.
Во-вторых, я считаю, что в Думе есть место любому человеку, за которого проголосовали избиратели. Депутат-спортсмен, как и депутат-телеведущий, или депутат-врач, учитель, бизнесмен, артист, директор, военный… Ведь каждый из вышеперечисленных имеет высшее образование (а иногда и не одно) и/или учёную степень, и прекрасно разбирается не только в своей теме. Я считаю, что важно работать там, где тебе интересно, где у тебя есть навык (чем поделиться и что исправить), где ты готов всегда развиваться и никогда не останавливаться. Я, кстати, не депутат… Никакой Думы», — написала Слуцкая.
Пост доступен в «инстаграме» Ирины Слуцкой.
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