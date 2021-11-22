Дочь Этери Тутберидзе опубликовала пост в «Инстаграме» после победы на Кубке Варшавы

Диана Дэвис, дочь заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, опубликовала пост в «Инстаграме» после победы на турнире серии «челленджер» Кубок Варшавы, который прошёл в Польше. Дэвис выступает в танцах на льду в паре с Глебом Смолкиным.

«Спасибо Глебу, нашей команде и семье! Skate Canada, Cup of Austria, ISU CS Warsaw Cup 2021 — это были три прекрасных турнира!» — написала Дэвис в «Инстаграме», прикрепив текст к соответствующим фотографиям.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Дианы Дэвис.

За прокат произвольного танца российские фигуристы получили от судей баллы, превышающие личный рекорд, – 118,60 балла. Новый рекорд дуэта Дэвис/Смолкин по сумме двух программ теперь равняется 199,90 балла.

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