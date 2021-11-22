Ирина Слуцкая прокомментировала золото и серебро Щербаковой и Косторной на ГП Франции

Двукратный призёр Олимпийских игр, бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая оценила выступление Анны Щербаковой и Алёны Косторной на Гран-при Франции в минувшие выходные. Спортсменки завоевали золото и серебро соответственно.
«К сожалению, Аня и Алёна не избежали падений во время прокатов произвольных программ. До чемпионата России ещё достаточное количество времени, некоторые девушки ещё выступят в финале Гран-при. У них ещё есть время исправить какие-то ошибки и перераспределить программы таким образом, чтобы всё получалось.
У Щербаковой была досадная техническая ошибка, а Косторной нужна стабильность. Алёна восстановила тройной аксель, теперь его нужно напрыгивать. Думаю, что на чемпионате страны мы увидим красивое и чистое катание от наших девушек», — приводит слова Слуцкой «РИА Новости Спорт».
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