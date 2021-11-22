Канадский хореограф: выступление Щербаковой мне нравится больше, чем у Валиевой

Канадский хореограф Эшер Хилл сравнил российских фигуристок Анну Щербакову и Камилу Валиеву. В сезоне-2021/2022 Валиева выиграла Гран-при Канады, а Щербакова — Гран-при Италии и Гран-при Франции.

«Мне нравится, что Щербакова прибавляет в выступлениях. Она не упускает момента, чтобы держать зрительный контакт с судьями и вовлечь их в программу, особенно когда меняется музыка. Её выступление мне нравится больше, чем у Валиевой.

Камила просто более мощная, она исполняет более мощные прыжки, приземляется и лучше разгоняется. За счёт этого у Валиевой выше уровень исполнения и баллы за прочие вещи. Но думаю, что всё возможно. Обе фигуристки стремятся делать более сложные элементы, и случаются ошибки», — рассказал Хилл в интервью YouTube-каналу CBC Sports.

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