Москович: у Тутберидзе наверняка напряжённая обстановка. Не знаю, как там не выгорают

Серебряный призёр Олимпиады в Сочи в командном турнире канадец Дилан Москович предположил, что в группе заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, чьи ученицы регулярно занимают призовые места на международных соревнованиях, царит напряжённая обстановка.
«Российские девушки — это как маленький клан, доминирующий в мировом женском фигурном катании. Они даже не скрывают свою верность, у всех на масках #TeamTutberidze. Это ужасает. Можно только догадываться, как они тренируются вместе у себя на катке, соревнуясь каждый день друг с другом.
Не знаю, как они не выгорают каждую неделю. А может, и выгорают — как знать. Но там наверняка напряжённая обстановка, и игры разума могут быть очень тяжёлыми в такой обстановке», — сказал Москович в интервью YouTube-каналу CBC Sports.
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